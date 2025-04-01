Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H+1 Lebaran, Masih Ada 46.994 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek Naik Kereta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |17:03 WIB
H+1 Lebaran, Masih Ada 46.994 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek Naik Kereta
46.994 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek dari Gambir dan Pasar Senen (Foto : KAI)
JAKARTA - Libur cuti bersama Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 masih panjang hingga 7 April, hal itu dimanfaatkan puluhan ribu pemudik untuk ke kampung halamannya pada H+1 Lebaran, Selasa (1/4/2025), melalui Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan 85 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dengan okupansi 98 persen.

"Total penumpang keseluruhan 46.994 dengan okupansi 98 persen," kata Ixfan dalam keterangannya.

"Penumpang naik dari Stasiun Gambir 20.463 dan Stasiun Pasar Senen 26.531 pemudik," tambahnya.

Ixfan menjelaskan data harian pemudik mulai dari 21 Maret sampai dengan 11 April 2025 tercatat 286.754 atau 60 persen dari Stasiun Gambir dan 466.625 atau 81 persen dari Stasiun Pasar Senen. 

Lebih lanjut, Ixfan mengatakan volume kedatangan ke Daop 1 Jakarta sebanyak 689.898 pemudik.

(Angkasa Yudhistira)

      
