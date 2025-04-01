Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sore Ini, Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |18:04 WIB
Sore Ini, Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah
Jalur Puncak, Bogor normal dua arah (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sore ini diberlakukan kembali normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju Puncak sudah dapat melintas.

"Masih kondusif, di mana dari tadi pagi kita sudah melakukan rekayasa baik ganjil genap, one way arah Puncak kemudian terakhir one way arah Jakarta. Di mana, kita mengakomodir para wisatawan yang ingin kembali ke Jakarta," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Selasa (1/4/2025).

Kata dia, sampai pukul 16.00 WIB terdapat kurang lebih 70.000 kendaraan yang melintas di Jalur Puncak. Jumlah tersebut masih didominasi kendaraan menuju Puncak khususnya pemotor.

"Yang naik masih ada sampai saat ini, dimungkinkan besok atau lusa mengalami peningkatan," ujarnya.

Besok hari, tambah Rizky, pihaknya kembali menyiapkan rekayasa di Jalur Puncak. Mulai dari sistem contraflow, ganjil genap dan one way.

"Diawali oleh ganjil genap, dilanjut melihat situasi apakah membutuhkan satu arah. Mudah-mudahan besok bisa terakomodir," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
