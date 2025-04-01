Lebaran, Kendaraan ke Puncak Bogor via GT Ciawi Naik 27,63 Persen

JAKARTA - Volume kendaraan yang melintasi Gerbang Tol (GT) Ciawi menuju kawasan Puncak, Bogor mengalami lonjakan signifikan pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Senin 31 Maret 2025.

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat kenaikan volume lalu lintas sebesar 27,63% dibandingkan dengan hari normal.

Menurut data yang dirilis JMT, sebanyak 38.912 kendaraan melewati GT Ciawi menuju Puncak, meningkat dari volume lalu lintas normal yang berkisar 30.488 kendaraan.

"Tercatat sebanyak 38.912 kendaraan atau naik 27.63 persen dibandingkan volume lalu lintas transaksi normal yaitu 30.488 kendaraan," ungkap Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati dalam keterangan resminya, Selasa (1/4/2025).

Kenaikan ini diperkirakan terjadi akibat tingginya mobilitas masyarakat untuk bersilaturahmi dan berwisata pada momen Lebaran.

Widiyatmiko pun melaporkan volume lalu lintas menuju Bandara International Soekarno Hatta lebih rendah dibandingkan lalu lintas harian normal.