Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lebaran, Kendaraan ke Puncak Bogor via GT Ciawi Naik 27,63 Persen

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |19:35 WIB
Lebaran, Kendaraan ke Puncak Bogor via GT Ciawi Naik 27,63 Persen
Jalur Puncak, Bogor (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Volume kendaraan yang melintasi Gerbang Tol (GT) Ciawi menuju kawasan Puncak, Bogor mengalami lonjakan signifikan pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Senin 31 Maret 2025.

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat kenaikan volume lalu lintas sebesar 27,63% dibandingkan dengan hari normal.

Menurut data yang dirilis JMT, sebanyak 38.912 kendaraan melewati GT Ciawi menuju Puncak, meningkat dari volume lalu lintas normal yang berkisar 30.488 kendaraan. 

"Tercatat sebanyak 38.912 kendaraan atau naik 27.63 persen dibandingkan volume lalu lintas transaksi normal yaitu 30.488 kendaraan," ungkap Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati dalam keterangan resminya, Selasa (1/4/2025).

Kenaikan ini diperkirakan terjadi akibat tingginya mobilitas masyarakat untuk bersilaturahmi dan berwisata pada momen Lebaran.

Widiyatmiko pun melaporkan volume lalu lintas menuju Bandara International Soekarno Hatta lebih rendah dibandingkan lalu lintas harian normal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement