Rumah di Depok Dibobol Maling saat Sholat Id, Emas Batangan 300 Gram Raib

DEPOK - Sebuah rumah di Jalan Tipar Raya No. 6, RT 5/ RW 9, Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok dibobol kawanan maling saat ditinggal pemiliknya melaksanakan ibadah Sholat Idul Fitri (Id) pada Senin 31 Maret 2025. Emas batangan seberat 300 gram dengan nilai Rp500 jutaan itu raib digasak kawanan maling.

Dalam video rekaman CCTV yang diunggah laman Instagram @depokfeed kawanan maling berjumlah empat orang dengan dua sepeda motor berboncengan. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor dan dua lagi memantau situasi di luar rumah tersebut.

"Awalnya, para pelaku mencoba mencongkel pintu depan rumah, namun upaya tersebut gagal. Para pelaku kemudian beralih ke pintu belakang dan berhasil membukanya. Setelah berhasil masuk, pelaku dengan cepat menemukan dan mengambil emas batangan seberat 300 gram atau dengan sejumlah 500 juta rupiah," tulis caption laman Instagram @depokfeed dikutip, Selasa (1/4/2025).

Sementara itu, Kapolsek Cimanggis, Kompol Tatang Targana menyebutkan korban pemilik rumah telah membuat laporan polisi (LP). Saat ini, pihaknya tengah menyelidiki kasus pencurian tersebut.

"Sudah buat LP, masih di lidik," ucap Tatang singkat.



(Arief Setyadi )