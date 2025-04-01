36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas, 257 di Antaranya Wisman

JAKARTA - Puluhan ribu wisatawan domestik dan mancanegara memilih berlibur lebaran di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada momen H+1 libur Lebaran Idul Fitri 1446 H atau Selasa (1/4/2025).

"Total keseluruhan hingga pukul 18.00 WIB, 36.113 wisatawan dan 257 di antaranya Wisatawan Mancanegara (Wisman)," kata Kepala UPT Monas, Isa Sarnuri saat dikonfirmasi, Selasa.

Isa merinci data harian pengunjung Monas, data tertinggi yakni pukul 14.00-16.00 WIB dengan total 9.074 pengunjung dan 16.00-18.00 WIB dengan total 8.918 pengunjung. Sedangkan wisatawan mancanegara terbanyak berasal dari Tiongkok dengan total 87 pengunjung.

Sebelumnya, dalam rangka menyambut wisatawan Monas mulai buka hari ini, Selasa hingga Senin 7 April 2025 mendatang akan ada sajian spesial seperti video mapping, air mancur menari hingga panggung hiburan.