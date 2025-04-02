Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

25 Ribu Kendaraan Masuk Puncak Pagi Ini, Polisi Berlakukan One Way

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |10:24 WIB
25 Ribu Kendaraan Masuk Puncak Pagi Ini, Polisi Berlakukan One Way
One Way Arah Puncak. Foto: Okezone/Putra.
A
A
A

BOGOR - H+2 Lebaran, arus lalu lintas menuju Jalur Puncak, Kabupaten Bogor kembali meningkat. Polisi pun memberlakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju kawasan wisata tersebut.

"Untuk pagi ini memang jalur puncak terlihat lebih padat dibanding kemarin," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Rabu (2/4/2025).

Tercarat kurang lebih 25.000 kendaraan yang masuk ke Jalur Puncak hingga pagi ini. Antrean kendaraan kurang lebih 3 kilometer menjelang Simpang Gadog.

"Ekor antrean (kendaraan) di 1 Bandung atau di KM 45.300," jelasnya.

Diprediksi, kendaraan yang akan masuk ke Jalur Puncak akan semakin meningkat. Karena itu, pihaknya juga sudah menyiagakan personel di sepanjang jalan mulai dari Gadog hingga Puncak.

"Kami dibantu Korps Brimob Polri. Jadi perbantuan anggota dilakukan untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang intensi tinggi," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145544/puncak-Ggyn_large.jpg
Antisipasi Kemacetan Horor di Puncak, Polisi Terapkan Ganjil Genap saat Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/338/3138513/begini_arus_lalin_puncak_bogor_di_hari_terakhir_libur_panjang_waisak-TI8V_large.jpg
Begini Arus Lalin Puncak Bogor di Hari Terakhir Libur Panjang Waisak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138355/one_way_arah_jakarta_di_jalur_puncak-80hE_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Berlaku One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138314/one_way_arah_puncak-D2WS_large.jpg
One Way Arah Puncak Diberlakukan Pagi Ini, Arus Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/338/3138164/jalur_puncak_ditutup-pq60_large.jpg
Jalur ke Puncak Ditutup Siang Ini, One Way Arah Jakarta Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/338/3137986/jalur_puncak-pSMC_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Diguyur Hujan, Lalin Kembali Normal Dua Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement