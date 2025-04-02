25 Ribu Kendaraan Masuk Puncak Pagi Ini, Polisi Berlakukan One Way

BOGOR - H+2 Lebaran, arus lalu lintas menuju Jalur Puncak, Kabupaten Bogor kembali meningkat. Polisi pun memberlakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju kawasan wisata tersebut.

"Untuk pagi ini memang jalur puncak terlihat lebih padat dibanding kemarin," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Rabu (2/4/2025).

Tercarat kurang lebih 25.000 kendaraan yang masuk ke Jalur Puncak hingga pagi ini. Antrean kendaraan kurang lebih 3 kilometer menjelang Simpang Gadog.

"Ekor antrean (kendaraan) di 1 Bandung atau di KM 45.300," jelasnya.

Diprediksi, kendaraan yang akan masuk ke Jalur Puncak akan semakin meningkat. Karena itu, pihaknya juga sudah menyiagakan personel di sepanjang jalan mulai dari Gadog hingga Puncak.

"Kami dibantu Korps Brimob Polri. Jadi perbantuan anggota dilakukan untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang intensi tinggi," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)