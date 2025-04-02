Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengunjung Keluhkan Antrean Tugu Monas, Pengelola Buka Suara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |11:15 WIB
Pengunjung Keluhkan Antrean Tugu Monas, Pengelola Buka Suara
Pengunjung Monas (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
JAKARTA - Kawasan wisata Monumen Nasional (Monas) tetap menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menghabiskan waktu Libur Lebaran 2025.

Namun, salah seorang wisatawan asal Jakarta, Ayuda mengeluhkan antrean yang lama saat hendak menuju Tugu Monas, Jakarta Pusat. Ia meminta agar pengelola mengevaluasi agar pengunjung tidak kehabisan oksigen.

"Cukup padat, sebenarnya ngantre lama nggak masalah cuma menurut aku sistem antrean disini mesti diperbaiki terutama yang mengantre di lift bisa dilihat bejubel banget sistem antreannya mesti diperbaiki. Lebih baik mengantrenya di luar supaya mendapat udara segar," ujar Ayuda kepada iNews Media Group, Rabu (2/4/2025).

Menanggapi hal itu, Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Isa Sarnuri mengatakan pihaknya telah membuat nomor antrean bagi pengunjung yang hendak naik ke tugu. 

"Antrean yang di lift hanya yang akan naik ke lift sesuai sesi nomor antrean, yang lainnya masih menunggu di luar/cawan nanti akan dipanggil petugas. Sesi pertama per satu jam 200 pengunjung dan akan diatur oleh petugas," ucap Isa.

Lebih lanjut, Isa menyebut pihaknya juga menambah fasilitas kipas angin agar udara lebih nyaman bagi pengunjung Monas.

"Sudah ada kipas angin/fan didepan lift dan depan antrean," ungkapnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Idul Fitri Libur Lebaran Monas
