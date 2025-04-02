Maling Curi 4 Kambing di Depok, Disisakan Jeroannya!

DEPOK - Aksi pencurian empat ekor kambing ternak milik warga kembali terjadi di kawasan Bedahan, Sawangan, Kota Depok pada Selasa 1 April 2025 dini hari. Pelaku hanya menyisakan jeroan kambing tersebut.

"Sedangkan saat jam 3 pagi ibu saya masih melek ngurusin ketupat untuk pesanan lebaran kedua, tak ada curiga suara kambing di potong. Kambing semua hilang tinggal di sisain jeroan, total ada kambing 4 ekor, ada yang dalam keadaan hamil," tulis laman Instagram @infodepok_id dikutip, Rabu (2/4/2025).

Sementara itu, Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari mengatakan pihaknya telah melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP). Ia menyebut pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut untuk mengungkap pelakunya.

"Sudah cek TKP curi kambing empat ekor. Kita selidiki guna mengungkap pelakunya," ucap Fauzan.

(Arief Setyadi )