HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melahap Rumah Warga di Cimanggis Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |12:49 WIB
Kebakaran Melahap Rumah Warga di Cimanggis Depok
Kebakaran rumah di Depok (Foto: Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Sebuah rumah tinggal di Jalan Garuda RT 2 RW 1, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok ludes terbakar pada H+2 Lebaran atau Rabu (2/4/2025) pagi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 09.00 WIB diduga akibat korsleting listrik.

Pantauan iNews Media Group di lokasi, kebakaran melahap bangunan lantai 2 rumah dan merambat ke bangunan rumah sebelahnya. Terlihat sejumlah warga membantu menyelamatkan harta benda ke halaman parkir minimarket. 

Terlihat pula warga juga membantu merapikan puing puing yang ludes terbakar.

"Kejadian sekitar pukul 09.00 WIB, kebakaran cukup besar juga merambat ke rumah sebelahnya. Menurut informasi kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran di lantai dua rumah warga dan cukup besar (api) dan merambat ke sebelah," kata Ketua RT 2/1, Rizal Nasuhi saat ditemui dilokasi kebakaran, Rabu.

Rizal memastikan tiga orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri dalam musibah kebakaran tersebut.  "Ada penghuninya tiga orang bisa menyelamatkan diri. Awalnya sempat berupaya memadamkan, tetapi keburu besar api. Damkar sempat turun memadamkan api kurang lebih 30 menit," ucapnya.

Sementara itu, Plt. Kabid Dalops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tesy Haryati menyebut pemadaman telah selesai. Satu rumah ludes terbakar diduga akibat kegagalan instalasi listrik.

"Sudah pemadaman, terbakar satu rumah beserta isinya hangus, diduga dari kegagalan instalasi listrik. Tidak ada korban," ujar Tesy. 
 

(Arief Setyadi )

      
