HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalin ke Puncak Ditutup, One Way Arah Jakarta Diberlakukan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |12:23 WIB
Lalin ke Puncak Ditutup, One Way Arah Jakarta Diberlakukan
Polisi Berlakukan One Way Arah Jakarta. Foto: Okezone/Putra.
BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini diberlakukan sistem One Way arah Jakarta. Kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak tidak bisa melintas sementara waktu.

"Untuk kondisi lalu lintas Puncak pada siang ini pukul 11.30 WIB akan kita laksanakan proses satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Rabu (2/4/2025).

Kata dia, hingga siang ini tercatat ada sekitar 41.000 kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak. Diprediksi, jumlah tersebut akan terus meningkat.

"Total kendaraan yang tercatat sampai dengan 11.20 tadi sekitar 41.000 kendaraan, kemungkinan nanti akan bertambah ketika sudah melaksanakan one way dari arah Puncak menuju Jakarta," jelasnya.

Selain itu, lanjut Rizky, proses one way menuju Jakarta ini diberlakukan karena juga terdapat antrean kendaraan di wilayah Cianjur. Kendaraan yang akan menuju Jakarta mengular hingga Cibodas.

 

Halaman:
1 2
      
