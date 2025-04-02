Jalur ke Puncak Ditutup, Contraflow Tol Jagorawi Dihentikan

JAKARTA - PT Jasa Marga menghentikan skema contraflow dari KM 44+500 sampai dengan KM 46+500 Ruas Tol Jagorawi arah Puncak. Hal itu dilakukan setelah lalu lintas (lalin) di jalur bebas hambatan itu, berjalan normal.

“Atas diskresi Kepolisian, contraflow mulai dari KM 44+500-KM 46+500 Ruas Tol Jagorawi arah Puncak *dihentikan* pada pukul 11.35 WIB. Lalu lintas berangsur kembali normal,” ujar Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cililitan Jakarta, Panji Satriya, Rabu (2/4/2025).

Panji menerangkan, sebagai antisipasi kepadatan, saat ini akses keluar Gadog/Puncak ditutup imbas diberlakukan lalu lintas satu arah (one way) di arteri Puncak arah Jakarta oleh Kepolisian.

Sementara itu, Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Alvin Andituahta Singarimbun mengimbau pengguna jalan yang ingin menuju kawasan puncak melalui Ruas Tol Jagorawi untuk mengantisipasi rute dan waktu perjalanannya untuk menghindari kepadatan akibat antrean kendaraan.