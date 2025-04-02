Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur ke Puncak Ditutup, Contraflow Tol Jagorawi Dihentikan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |13:25 WIB
Jalur ke Puncak Ditutup, Contraflow Tol Jagorawi Dihentikan
Ilustrasi Lalin di Tol Jagorawi. Foto: Okezone/Jonathan.
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga menghentikan skema contraflow dari KM 44+500 sampai dengan KM 46+500 Ruas Tol Jagorawi arah Puncak. Hal itu dilakukan setelah lalu lintas (lalin) di jalur bebas hambatan itu, berjalan normal.

“Atas diskresi Kepolisian, contraflow mulai dari KM 44+500-KM 46+500 Ruas Tol Jagorawi arah Puncak *dihentikan* pada pukul 11.35 WIB. Lalu lintas berangsur kembali normal,” ujar Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cililitan Jakarta, Panji Satriya, Rabu (2/4/2025).

Panji menerangkan, sebagai antisipasi kepadatan, saat ini akses keluar Gadog/Puncak ditutup imbas diberlakukan lalu lintas satu arah (one way) di arteri Puncak arah Jakarta oleh Kepolisian. 

Sementara itu, Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Alvin Andituahta Singarimbun mengimbau pengguna jalan yang ingin menuju kawasan puncak melalui Ruas Tol Jagorawi untuk mengantisipasi rute dan waktu perjalanannya untuk menghindari kepadatan akibat antrean kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145544/puncak-Ggyn_large.jpg
Antisipasi Kemacetan Horor di Puncak, Polisi Terapkan Ganjil Genap saat Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/338/3138513/begini_arus_lalin_puncak_bogor_di_hari_terakhir_libur_panjang_waisak-TI8V_large.jpg
Begini Arus Lalin Puncak Bogor di Hari Terakhir Libur Panjang Waisak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138355/one_way_arah_jakarta_di_jalur_puncak-80hE_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Berlaku One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138314/one_way_arah_puncak-D2WS_large.jpg
One Way Arah Puncak Diberlakukan Pagi Ini, Arus Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/338/3138164/jalur_puncak_ditutup-pq60_large.jpg
Jalur ke Puncak Ditutup Siang Ini, One Way Arah Jakarta Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/338/3137986/jalur_puncak-pSMC_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Diguyur Hujan, Lalin Kembali Normal Dua Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement