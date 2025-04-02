Tega, Emas Ratusan Gram Rp500 Jutaan Milik Lansia di Depok Raib Digasak Maling, Begini Kronologi Lengkapnya

DEPOK - Emas batangan seberat 250 gram lebih yang disimpan Alimin Halik (74) dan sang istri di lemari pakaian raib digasak kawanan maling saat ditinggal Sholat Idul Fitri (Id) pada Senin 31 Maret 2025 kemarin.

Pantauan iNews Media Group di lokasi, rumah yang beralamat Jalan Tipar Raya No. 6 RT 5/9, Mekarsari, Cimanggis, Depok itu kondisi kamar sudah acak-acakan. Emas batangan yang disimpan di sebuah wadah berwarna oranye pun sudah dalam keadaan terbuka.

Alimin menjelaskan bahwa dirinya saat kejadian bersama sang istri telah berangkat ke kantor kecamatan untuk Sholat Id sekitar pukul 06.15 WIB dan rumah dalam keadaan terkunci. Namun pelaku yang berjumlah empat orang dua sebagai eksekutor dan dua mengawasi situasi di luar itu berhasil membobol pintu belakang dapur.

"Itu kami berangkat Sholat Id, pukul 06.15 ya kami berangkat itu. Jadi rumah pun kosong. Kami berangkatlah ke Sholat Id ke kecamatan. Itu pulang dari Kecamatan, buka pintu ini, sudah berantakan. Terkunci semua, soalnya itu, dikuncinya ya itu, karena gerendel. Nggak, cuma itu aja yang dirusak, pintu itu aja," ujar Alimin saat ditemui di kediamannya, Rabu (2/4/2025).

"Diacak-acak, dua-dua kamar yang diacak. Yang diambil cuma emas. 250 gram. (Nilai harga emas batangan terkini) Rp1,9 juta kali 250 gram sekitar Rp400 jutaan lah ya? Rp400 jutaan, lebih kurang Rp400-500 jutaan lah," tambahnya.

Alimin menyebut kawanan maling beraksi empat orang menggunakan dua motor matik. Ia sudah membuat laporan polisi ke Polsek Cimanggis hanya saja belum dilakukan olah tempat kejadian perkara.

"Pelaku empat orang. Motornya Beat. Sudah lapor polisi. Ini tinggal nunggu ke olah TKP. Kemarin itu pas kejadian itu ada tiga tempat kejadian," ucapnya.