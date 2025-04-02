Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tega, Emas Ratusan Gram Rp500 Jutaan Milik Lansia di Depok Raib Digasak Maling, Begini Kronologi Lengkapnya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |17:30 WIB
Tega, Emas Ratusan Gram Rp500 Jutaan Milik Lansia di Depok Raib Digasak Maling, Begini Kronologi Lengkapnya
Alimin Halik korban pencurian (Foto: Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Emas batangan seberat 250 gram lebih yang disimpan Alimin Halik (74) dan sang istri di lemari pakaian raib digasak kawanan maling saat ditinggal Sholat Idul Fitri (Id) pada Senin 31 Maret 2025 kemarin. 

Pantauan iNews Media Group di lokasi, rumah yang beralamat Jalan Tipar Raya No. 6 RT 5/9, Mekarsari, Cimanggis, Depok itu kondisi kamar sudah acak-acakan. Emas batangan yang disimpan di sebuah wadah berwarna oranye pun sudah dalam keadaan terbuka. 

Alimin menjelaskan bahwa dirinya saat kejadian bersama sang istri telah berangkat ke kantor kecamatan untuk Sholat Id sekitar pukul 06.15 WIB dan rumah dalam keadaan terkunci. Namun pelaku yang berjumlah empat orang dua sebagai eksekutor dan dua mengawasi situasi di luar itu berhasil membobol pintu belakang dapur. 

"Itu kami berangkat Sholat Id, pukul 06.15 ya kami berangkat itu. Jadi rumah pun kosong. Kami berangkatlah ke Sholat Id ke kecamatan. Itu pulang dari Kecamatan, buka pintu ini, sudah berantakan. Terkunci semua, soalnya itu, dikuncinya ya itu, karena gerendel. Nggak, cuma itu aja yang dirusak, pintu itu aja," ujar Alimin saat ditemui di kediamannya, Rabu (2/4/2025).

"Diacak-acak, dua-dua kamar yang diacak. Yang diambil cuma emas. 250 gram. (Nilai harga emas batangan terkini) Rp1,9 juta kali 250 gram sekitar Rp400 jutaan lah ya? Rp400 jutaan, lebih kurang Rp400-500 jutaan lah," tambahnya.

Alimin menyebut kawanan maling beraksi empat orang menggunakan dua motor matik. Ia sudah membuat laporan polisi ke Polsek Cimanggis hanya saja belum dilakukan olah tempat kejadian perkara.

"Pelaku empat orang. Motornya Beat. Sudah lapor polisi. Ini tinggal nunggu ke olah TKP. Kemarin itu pas kejadian itu ada tiga tempat kejadian," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192729/pencurian-kwpi_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement