Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |18:27 WIB
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Bayi di Gunung Putri Bogor (Foto: Ist/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Warga Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan bayi perempuan masih hidup. Bayi tersebut dibawa ke bidan untuk diperiksa kondisi kesehatannya.

Ketua RT setempat, Sain Supandi mengatakan, bayi itu ditemukan sekira pukul 12.00 WIB siang tadi. Awalnya, terdapat warga melintas mendengar suara tangisan bayi di semak-semak pinggir jalan.

"Yang nemu warga, kronologi kebetulan warga kita sedang lewat, mau pulang ke Karanggan. Terus dia denger suara bayi nangis di pinggir jalan, di tempat (pembuangan) sampah," kata Sain, Rabu (2/4/2025).

Ketika dicari sumber suara, ternyata benar saja terdapat sesosok bayi mungil tanpa alas sedang menangis. Bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dengan tali pusar yang masih menempel.

"Posisi telanjang dan masih berlumuran darah," jelasnya.

Karena kondisinya terlihat lemas, bayi tersebut langsung dibawa warga ke bidan terdekat. Selanjutnya, warga tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait temuan tersebut.

"Bayi waktu ditemukan masih hidup, cuma kayanya agak lemes, makanya sama warga dibawa ke bidan," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penemuan Bayi bogor Bayi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/338/3109954/mayat-4kRM_large.jpg
Gempar Penemuan Janin Bayi di Septic Tank RS Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement