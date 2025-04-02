Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak

BOGOR - Warga Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan bayi perempuan masih hidup. Bayi tersebut dibawa ke bidan untuk diperiksa kondisi kesehatannya.

Ketua RT setempat, Sain Supandi mengatakan, bayi itu ditemukan sekira pukul 12.00 WIB siang tadi. Awalnya, terdapat warga melintas mendengar suara tangisan bayi di semak-semak pinggir jalan.

"Yang nemu warga, kronologi kebetulan warga kita sedang lewat, mau pulang ke Karanggan. Terus dia denger suara bayi nangis di pinggir jalan, di tempat (pembuangan) sampah," kata Sain, Rabu (2/4/2025).

Ketika dicari sumber suara, ternyata benar saja terdapat sesosok bayi mungil tanpa alas sedang menangis. Bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dengan tali pusar yang masih menempel.

"Posisi telanjang dan masih berlumuran darah," jelasnya.

Karena kondisinya terlihat lemas, bayi tersebut langsung dibawa warga ke bidan terdekat. Selanjutnya, warga tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait temuan tersebut.

"Bayi waktu ditemukan masih hidup, cuma kayanya agak lemes, makanya sama warga dibawa ke bidan," pungkasnya.



