Truk Tangki Gas Kecelakaan di Cikunir, Lalin Macet

JAKARTA - Truk tangki muatan gas terlibat kecelakaan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di Gerbang Tol Cikunir. Akibatnya, lalu lintas padat.

Dari video yang beredar, truk tangki itu menghantam tembok pembatas jalan hingga ringsek. Truk tersebut juga mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Selain itu, tangki truk melintang hingga menyebabkan arus lalu lintas tersendat.

“15.10 WIB #Tol_Japek Cikunir KM 11 arah JORR PADAT, ada penanganan kecelakaan kendaraan Truk Tangki muatan gas melintang di lajur 1-bahu luar/kiri,” demikian keterangan yang disampaikan Jasamarga melalui akun X-nya, Rabu (2/4/2025).

Sementara itu, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono membenarkan insiden itu. Dia menuturkan, kasus ini sedang dalam penanganan kepolisian.

"Sementara masih ditangani," ujarnya.

Ia menyampaikan, dugaan sementara akibat kendaraan mengalami slip. Namun, kepastian masih menunggu hasil penyelidikan. Argo juga menyatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

"Info awal kendaraan slip, tidak ada korban hanya materi," jelas dia.

(Arief Setyadi )