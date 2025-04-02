Macet Horor di Simpang Taman Safari, Jalur Puncak Bogor Diberlakukan Satu Arah ke Jakarta

BOGOR - Memasuki hari ke tiga atau H+2 lebaran Idul Fitri 1446 H, pada Rabu (2/4/2025) petang, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Bogor, macet parah. Lalu lintas pun diberlakukan satu arah atau one way dari arah Puncak menuju Jakarta.

Meski ada one way, warga tertahan hingga berjam-jam lamanya. Kemacetan terjadi di simpang Taman Safari hingga Megamendung, Bogor. Pantauan di lokasi, kendaraan tampak mengular panjang.

Kendaraan yang didominasi roda empat ini hanya bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 10 kilometer per jam. Sugi, warga asal Sukabumi, Jawa Barat yang hendak bersilaturahmi dengan keluarganya di Cianjur menjadi salah satu warga yang terjebak macet. Ia tertahan di Cisarua, Bogor.

"Saya tertahan dari jam 4 sore," katanya.

Sebelumnya, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa ganjil genap pada Rabu pagi sekitar pukul 7.30 WIB dan pada pukul 09.00 WIB. Arus lalu lintas juga diberlakukan satu arah menuju Puncak pada pukul 12.00 WIB.

Tidak ada penormalan atau dua arah. Justru kembali diberlakukan satu arah, yakni arah sebaliknya dari arah Puncak menuju Jakarta.

Hingga berita ini ditayangkan, kemacetan masih terus terjadi di Cisarua, Bogor dengan kondisi satu arah meuju Jakarta.



(Arief Setyadi )