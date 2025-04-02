Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Macet Horor di Simpang Taman Safari, Jalur Puncak Bogor Diberlakukan Satu Arah ke Jakarta

Wildan Hidayat , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |18:22 WIB
Macet Horor di Simpang Taman Safari, Jalur Puncak Bogor Diberlakukan Satu Arah ke Jakarta
Jalur Puncak Bogor macet (Foto: Wildan Hidayat/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Memasuki hari ke tiga atau H+2 lebaran Idul Fitri 1446 H, pada Rabu (2/4/2025) petang, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Bogor, macet parah. Lalu lintas pun diberlakukan satu arah atau one way dari arah Puncak menuju Jakarta.

Meski ada one way, warga tertahan hingga berjam-jam lamanya. Kemacetan terjadi di simpang Taman Safari hingga Megamendung, Bogor. Pantauan di lokasi, kendaraan tampak mengular panjang.

Kendaraan yang didominasi roda empat ini hanya bisa melaju dengan kecepatan rata-rata  10 kilometer per jam.  Sugi, warga asal Sukabumi, Jawa Barat yang hendak bersilaturahmi dengan keluarganya di Cianjur menjadi salah satu warga yang terjebak macet. Ia tertahan di Cisarua, Bogor.

"Saya tertahan dari jam 4 sore," katanya.

Sebelumnya, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa ganjil genap pada Rabu pagi sekitar pukul 7.30 WIB dan pada pukul 09.00 WIB. Arus lalu lintas juga diberlakukan satu arah menuju Puncak pada pukul 12.00 WIB.

Tidak ada penormalan atau dua arah. Justru kembali diberlakukan satu arah, yakni arah sebaliknya dari arah Puncak menuju Jakarta.

Hingga berita ini ditayangkan, kemacetan masih terus terjadi di Cisarua, Bogor dengan kondisi satu arah meuju Jakarta.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191581/macet-7wSV_large.jpg
Ada Perayaan Ibadah Natal Siang Ini di Kawasan GBK, Awas Macet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180153/macet-0mf4_large.jpg
Kemacetan Horor Jalanan Jakarta Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171424/pramono-5vah_large.jpg
Macet Berkurang, Pramono Ingin Perpanjang Rekayasa Lalin di Simatupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170953/truk_tambang-KWfq_large.jpg
Diblokade Sopir Truk, Jalur Tambang Parung Panjang-Tangerang Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169785/macet-g4uV_large.jpg
Urai Macet di Stasiun MRT Fatmawati, Pemprov Jakarta Gratiskan 1 Lajur GT Fatmawati 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167798/mobil_terbakar-29aL_large.jpg
Lalin Tol Jagorawi Padat Imbas Mobil Terbakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement