INFOGRAFIS INDEKS
MEGAPOLITAN

Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup Sementara, Imbas Peningkatan Gempa Vulkanik

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |18:34 WIB
Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup Sementara, Imbas Peningkatan Gempa Vulkanik
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Gunung Gede Pangrango dinyatakan tutup sementara untuk aktivitas pendakian. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Balai Besar Taman Nasional (BBTN) Gunung Gede Pangrango melalui akun instagram resminya. 

Disebutkan, penutupan pendakian ini merupakan tindak lanjut dari siaran pers Kepala Badan Geologi Kementerian Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang peningkatan gempa vulkanik. 

"Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kegiatan Pendakian di TNGGP (Taman Nasional Gunung Gede Pangrango) ditutup sementara," tulis unggahan Instagram milik BBTM Gunung Gede Pangrango yang dilihat Rabu (2/4/2025). 

Disebutkan, penutupan sementara pendakian ini berlaku dari 3 hingga 7 April 2025. Namun batas waktu tersebut masih bisa berubah. 

Kepada pegiat alam yang sudah terlanjur booking dalam kurun waktu tersebut, diimbau untuk menjadwal ulang pendakiannya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
