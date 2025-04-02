Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Malam Ini, Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |20:29 WIB
Malam Ini, Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah
Jalur Puncak dua arah
A
A
A

BOGOR - Lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor kembali normal dua arah. Kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak sudah bisa melintas.

Pantauan Okezone di lokasi, penormalan Jalur Puncak dilakukan sekira pukul 19.00 WIB. Ditandai dengan iring-iringan kendaraan polisi yang melaju dari arah Puncak menuju Jakarta di Simpang Gadog.

Setelah itu, polisi mulai membuka arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak yang sempat tertahan oleh sistem one way sejak pukul 11.30 WIB siang tadi.

Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Dodi Darjanto mengatakan bahwa kondisi lalu lintas di Jalur Puncak hari ini memang mengalami peningkatan.

"Kita lihat jalur dari arah Puncak tadi juga sudah beberapa kali ditarik dan dilakukan manajemen rekayasa yaitu manajemen rekayasa buka tutup yang mana perlu diketahui jumlah kapasitas sekarang yang bisa ditampung di kawasan Puncak 70.000 kendaraan," kata Dodi di lokasi, Rabu (2/4/2025).

Banyaknya volume kendaraan tersebut sempat membuat antrean di Jalur Puncak. Tetapi, kondisinya saat ini sudah berangsur-angsur kembali normal.

"Secara umum rekayasa arus lalu lintas masih berlangsung secara aman pola-pola rekayasa yang dilaksanakan oleh Polres yang dipimpin langsung oleh pak Kasatlantas Bogor Kabupaten juga berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polres Bogor puncak puncak bogor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3191021//lalu_lintas_ciawi_bogor-g0TQ_large.jpg
Lalu Lintas Puncak Diberlakukan Oneway, Polisi Berdayakan Puluhan Joki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179798//polri-HNSn_large.jpg
Polres Bogor Bongkar Peredaran 15 Kg Ganja Asal Aceh hingga Sita Senjata Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/25/3167908//puncak-CcNG_large.jpg
Libur Maulid Nabi Muhammad, 4 Rekomendasi Destinasi di Puncak Bogor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160960//kapolres_bogor_akbp_wikha_ardilestanto-Il1Y_large.jpg
Polres Bogor Bangun 6 Dapur SPPG, Dukung Program MBG Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155210//ledakan-BVNp_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Rumah Makan Puncak Bogor, 2 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152962//polantas_terobos_one_way_di_jalur_puncak_kawal_ibu_hamil-IjVO_large.jpg
Tembus One Way Jalur Puncak, Polantas Kawal Mobil yang Bawa Ibu Hamil Hendak Melahirkan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement