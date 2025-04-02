Malam Ini, Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah

BOGOR - Lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor kembali normal dua arah. Kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak sudah bisa melintas.

Pantauan Okezone di lokasi, penormalan Jalur Puncak dilakukan sekira pukul 19.00 WIB. Ditandai dengan iring-iringan kendaraan polisi yang melaju dari arah Puncak menuju Jakarta di Simpang Gadog.

Setelah itu, polisi mulai membuka arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak yang sempat tertahan oleh sistem one way sejak pukul 11.30 WIB siang tadi.

Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Dodi Darjanto mengatakan bahwa kondisi lalu lintas di Jalur Puncak hari ini memang mengalami peningkatan.

"Kita lihat jalur dari arah Puncak tadi juga sudah beberapa kali ditarik dan dilakukan manajemen rekayasa yaitu manajemen rekayasa buka tutup yang mana perlu diketahui jumlah kapasitas sekarang yang bisa ditampung di kawasan Puncak 70.000 kendaraan," kata Dodi di lokasi, Rabu (2/4/2025).

Banyaknya volume kendaraan tersebut sempat membuat antrean di Jalur Puncak. Tetapi, kondisinya saat ini sudah berangsur-angsur kembali normal.

"Secara umum rekayasa arus lalu lintas masih berlangsung secara aman pola-pola rekayasa yang dilaksanakan oleh Polres yang dipimpin langsung oleh pak Kasatlantas Bogor Kabupaten juga berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.



