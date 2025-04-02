Libur Lebaran, Penumpang KRL Stasiun Tanah Abang Membeludak

JAKARTA - Kepadatan penumpang KRL terjadi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, saat libur Lebaran Idulfitri 1446 H, Rabu (2/4/2025). Pengguna KRL tampak Membludak di peron 5 dan 6.

Kondisi ini diunggah akun media sosial Instagram @dramakrlcommuterline, yang memperlihatkan suasana penuh sesak tanpa ruang gerak yang cukup.

"Tolong ini peron 5-6 full manusia gak ada kereta sama sekali yg di atas tangga manual gak bisa turun ke peron," tulis postingan yang dilihat Rabu (2/4/2025).

Sementara, menurut postingan itu tidak ada KRL yang melintasi Stasiun Tanah Abang dalam waktu cukup lama.

Situasi semakin sulit bagi penumpang yang berada di atas tangga manual, karena kepadatan membuat mereka tidak bisa turun ke peron.

Hingga saat ini, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab membludaknya penumpang di Stasiun Tanah Abang hari ini.

(Khafid Mardiyansyah)