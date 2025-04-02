Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

96.000 Kendaraan Melintasi Jalur Puncak Bogor Hingga Malam Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |21:33 WIB
96.000 Kendaraan Melintasi Jalur Puncak Bogor Hingga Malam Ini
Puncak Bogor
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 96.000 kendaraan tercatat melintasi Jalur Puncak, Kabupaten Bogor hingga malam ini. Jumlah tersebut baik kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya.

"Jumlah kendaraan ya g akan menuju Puncak atau ke arah Jakarta terupdate sampai pukul 19.00 WIB kurang lebih 96.000 kendaraan," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Rabu (2/4/2025).

Kata dia, data tersebut masih bisa bertambah. Karena, terlihat kendaraan yang akan menuju kawasan wisata tersebut masih cukup panjang.

"Itu masih akan terus bertambah yang mana kendaraan yg saat ini dilepas ke arah Puncak atau atas itu juga antrean masih cukup panjang sehingga data itu akan terus bertambah nanti akan kami rekap sampai dengan pukul 24.00 WIB," jelasnya.

Diprediksi, esok hari volume kendaraan di Jalur Puncak masih mengalami peningkatan. Pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan yang akan terjadi.

"Kamis 3 April kemungkinan masih akan meningkat arus wisata yang akan menuju kawasan Puncak dan kita akan mengantisipasi. Apabila di hari Kamis besok mulai nampak untuk arus balik yang mana arus balik dari wilayah Jawa Barat menuju Jabodetabek akan menjadi atensi dan prioritas kami," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
puncak bogor puncak bogor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3191021//lalu_lintas_ciawi_bogor-g0TQ_large.jpg
Lalu Lintas Puncak Diberlakukan Oneway, Polisi Berdayakan Puluhan Joki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190830//pemerintah-M1jR_large.jpg
Pemekaran Bogor Barat Ditargetkan Tahun 2026, Cigudeg Diproyeksikan Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement