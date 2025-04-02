96.000 Kendaraan Melintasi Jalur Puncak Bogor Hingga Malam Ini

BOGOR - Sebanyak 96.000 kendaraan tercatat melintasi Jalur Puncak, Kabupaten Bogor hingga malam ini. Jumlah tersebut baik kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya.

"Jumlah kendaraan ya g akan menuju Puncak atau ke arah Jakarta terupdate sampai pukul 19.00 WIB kurang lebih 96.000 kendaraan," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Rabu (2/4/2025).

Kata dia, data tersebut masih bisa bertambah. Karena, terlihat kendaraan yang akan menuju kawasan wisata tersebut masih cukup panjang.

"Itu masih akan terus bertambah yang mana kendaraan yg saat ini dilepas ke arah Puncak atau atas itu juga antrean masih cukup panjang sehingga data itu akan terus bertambah nanti akan kami rekap sampai dengan pukul 24.00 WIB," jelasnya.

Diprediksi, esok hari volume kendaraan di Jalur Puncak masih mengalami peningkatan. Pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan yang akan terjadi.

"Kamis 3 April kemungkinan masih akan meningkat arus wisata yang akan menuju kawasan Puncak dan kita akan mengantisipasi. Apabila di hari Kamis besok mulai nampak untuk arus balik yang mana arus balik dari wilayah Jawa Barat menuju Jabodetabek akan menjadi atensi dan prioritas kami," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)