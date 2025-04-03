Hari Keempat Lebaran, Wilayah Jabodetabek Bepotensi Diguyur Hujan!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis (3/4/2025), yang bertepatan dengan hari keempat Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah.

BMKG memprediksi bahwa hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Jabodetabek.

Masyarakat yang berencana menghabiskan libur Lebaran maupun mudik di area ini diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

BMKG menyebut, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan berpotensi melanda beberapa wilayah lainnya.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG dan mempersiapkan perlindungan terhadap kemungkinan hujan selama beraktivitas di luar ruangan.