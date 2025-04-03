Aksi Heroik Polisi Tangani Kecelakaan saat Macet Parah di Puncak

PUNCAK – Sejumlah Polantas menangani kecelakaan di jalur wisata Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/4/2025). Diduga pengemudi mengantuk, sehingga kendaraan yang dikendarainya oleng dan terjatuh.

Petugas langsung mengevakuasi korban dan membawa ke rumah sakit terdekat. Sekadar untuk diketahui kawasan wisata Puncak pada Kamis pagi diberlakukan rekayasa arus lalin berupa ganjil genap dan satu arah menuju Puncak.

Aipda Hengki, anggota Satlantas Polres Bogor yang mengetahui adanya kejadian ini langsung menggendong dan menghubungi rekan anggotanya. Hengki pun langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Pantauan Okezone di Lokasi, petugas disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan sepanjang jalur Puncak. Ribuan kendaraan mulai memasuki Puncak sejak pagi ini.

Kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata bagi masyarakat yang bersilaturahmi sekaligus liburan saat mengisi momen liburan lebaran.

Jalur Puncak diberlakukan ganjil genap pada Kamis pagi dan satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak, Jawa Barat.

(Fahmi Firdaus )