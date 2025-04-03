Viral! Wilayah Jagakarsa dan Ciputat Mati Lampu, PLN Buka Suara

JAKARTA - Daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Ciputat, Tangerang Selatan sempat mengalami listrik padam pada Kamis (3/4/2025) dini hari. Hal ini diketahui lantaran adanya keluhan netizen ke akun X resmi PLN sehingga viral di media sosial.

Sementara untuk di wilayah Jagakarsa, padamnya listrik di daerah itu lantaran adanya gangguan jaringan.

"Padam di wilayah Jagakarsa dan sekitarnya terjadi dikarenakan adanya gangguan jaringan, saat ini kondisi di wilayah tersebut telah normal kembali," tulis akun X resmi PLN menjawab keluhan netizen.

Sementara itu, listrik padam juga terjadi di Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Disebutkan, listrik padam lantaran adanya gangguan gardu.

"Padam di wilayah tersebut akibat adanya gangguan gardu induk dan untuk saat ini sudah normal kembali," ujarnya.

(Fahmi Firdaus )