HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Wilayah Jagakarsa dan Ciputat Mati Lampu, PLN Buka Suara

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |09:07 WIB
Viral! Wilayah Jagakarsa dan Ciputat Mati Lampu, PLN Buka Suara
Viral! Wilayah Jagakarsa dan Ciputat Mati Lampu, PLN Akhirnya Buka Suara
A
A
A

JAKARTA -  Daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Ciputat, Tangerang Selatan sempat mengalami listrik padam pada Kamis (3/4/2025) dini hari. Hal ini diketahui lantaran adanya keluhan netizen ke akun X resmi PLN sehingga viral di media sosial.

Sementara untuk di wilayah Jagakarsa, padamnya listrik di daerah itu lantaran adanya gangguan jaringan.

"Padam di wilayah Jagakarsa dan sekitarnya terjadi dikarenakan adanya gangguan jaringan, saat ini kondisi di wilayah tersebut telah normal kembali," tulis akun X resmi PLN menjawab keluhan netizen.

Sementara itu, listrik padam juga terjadi di Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Disebutkan, listrik padam lantaran adanya gangguan gardu.

"Padam di wilayah tersebut  akibat adanya gangguan gardu induk dan untuk saat ini sudah normal kembali," ujarnya.

(Fahmi Firdaus )

      
