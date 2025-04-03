Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas Macet Parah! Jalur Puncak Diterapkan One Way Arah Atas

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |09:41 WIB
Awas Macet Parah! Jalur Puncak Diterapkan One Way Arah Atas
Awas Macet Parah! Jalur Puncak Diterapkan One Way Arah Atas/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Jalur wisata Puncak, Bogor saat ini diterapkan rekayasa lalu lintas berupa one way. Hal ini dalam rangka momen libur lebaran serta mengantisipasi kemacetan parah.

Saat ini, jalur Puncak hanya bisa digunakan kendaraan dari Jakarta menuju Puncak atau arah atas. 

"Saat ini jalur wisata puncak sedang diberlakukan sistem one way arah atas," tulis unggahan akun instagram resmi Korlantas yang dilihat pada Kamis (3/4/2025). 

Penerapan one way lokal ini sejak pukul 08.13 WIB hingga waktu yang belum ditentukan. Sebab, pelaksanaan One Way bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian.

Pengendara diimbau untuk melakukan jaga jarak aman serta perhatikan batas kecepatan saat berkendara.

Selalu waspada terhadap kondisi jalan, utamakan keselamatan, pastikan saldo E-toll cukup dan mematuhi arahan petugas di lapangan.

(Fahmi Firdaus )

      
