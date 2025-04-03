Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H+3 Lebaran, Jalan Arah Ragunan Padat Merayap

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |12:49 WIB
H+3 Lebaran, Jalan Arah Ragunan Padat Merayap
H+3 Lebaran, Jalan Arah Ragunan Padat Merayap (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan masih menjadi tempat liburan favorit bagi warga Jakarta selama musim libur Lebaran 2025. Hal tercermin dari banyaknya kendaraan yang menuju kebun binatang yang berada di daerah Jakarta Selatan itu. 

Pantauan di lokasi pada pukul 12.16 WIB, terjadi kepadatan kendaraan terjadi di Jalan Harsono R.M yang merupakan akses utama menuju Taman Margasatwa Ragunan. 

Akibatnya, kendaraan yang melintas pun harus bersabar menginjak pedal gasnya lantaran situasi lalu lintas padat merayap. 

Sementara itu, sepanjang bahu jalan tersebut, terdapat penjual tikar hingga minuman mineral. 

Sementara itu, Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang menyatakan, pihaknya kedatangan lebih dari 100 ribu pengunjung pada h+2 idulfitri 1446 h/lebaran 2025 atau pada Rabu (2/4/2025). 

Topik Artikel :
Macet Ragunan Lebaran 2025
