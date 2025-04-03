Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |13:32 WIB
Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Rekayasa lalu lintas (lalin) contraflow di Tol Jagorawi arah Puncak mulai dari KM 44 sampai KM 46 dihentikan. Diketahui, rekayasa lalin tersebut diberlakukan sejak pagi tadi pukul 05.30 WIB.

"Contraflow mulai dari KM 44+500 sampai dengan KM 46+500 Ruas Tol Jagorawi arah Puncak dihentikan pada pukul 12.00 WIB," kata Senior Manager Representative Office 1 Jasa marga Metropolitan Tollroad, Alvin Andituahta Singarimbun dalam keterangan, Kamis (3/4/2025).

Lalu lintas di lokasi pun berangsur normal pasca dihentikan contraflow. Adapun rekayasa ini sebelumnya diberlakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan yang hendak berwisata ke arah puncak.

"Lalu lintas berangsur kembali normal," tuturnya.

Alvin menyampaikan sebagai antisipasi kepadatan, saat ini akses keluar gadog/puncak ditutup, imbas diberlakukan lalu lintas one way di arteri Puncak arah Jakarta oleh Kepolisian. 

"Pengguna jalan yang ingin menuju kawasan puncak melalui Ruas Tol Jagorawi untuk mengantisipasi rute dan waktu perjalanannya untuk menghindari kepadatan akibat antrean kendaraan," pungkasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
