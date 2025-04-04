Sok Jago! Palak Tukang Sayur, Preman Kampung di Pasar Baru Bekasi Ditangkap

Viral preman kampung palak pedagang sayur di Pasar Baru Bekasi (Foto: Media sosial)

JAKARTA - Aksi premanisme viral terjadi di Pasar Baru, Kota Bekasi pada Kamis 3 April 2025. Pelaku yang berjumlah dua orang kini telah ditangkap polisi.

"Allhamdulillah pelaku (premanisme) sudah diamankan oleh Kanit Reskrim Polsek Rawalumbu beserta anggotanya," kata Kapolsek Rawalumbu AKP Ririn Sri Damayanti saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).

Ia menyampaikan bahwa kini pelaku telah diamankan di Polres Metro Bekasi Kota. "Kasus ditangani Polres, pelaku sudah di Polres," ujarnya.

Adapun berdasarkan video yang diterima, nampak seorang pedagang kaki lima (PKL) yang menjual sayur mayur menjadi korban aksi premanisme di Pasar Baru Kota Bekasi. Pelaku yang diduga hendak memalak pedagang sayur tampak marah-marah dan menendang timun yang merupakan barang dagangan.

Dari video tersebut, nampak sang pedagang berulang kali berusaha meminta maaf kepada pelaku. Sang pedagang mengaku bahwa ia baru pertama kali jualan di Pasar Baru.

"Udah pak maaf, maaf saya belum ngerti pak namanya baru jualan," ujar pedagang.