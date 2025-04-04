Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Jaktim Jadi Korban Salah Sasaran Ketika Hindari Aksi Tawuran, Dua Jarinya Putus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |20:31 WIB
Pria di Jaktim Jadi Korban Salah Sasaran Ketika Hindari Aksi Tawuran, Dua Jarinya Putus
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria di Jakarta Timur menjadi korban salah sasaran aksi tawuran pada Sabtu (29/3) lalu. Korban justru menderita luka pada bagian tangannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menceritakan korban yang awalnya sedang duduk, kaget karena ada dua kelompok yang sedang melakukan aksi tawuran. Mengetahui kejadian itu pun korban lari untuk menghadiri aksi tawuran.

"Berawal dari korban yang sedang duduk lalu melihat ada 2 kelompok sedang saling lari membawa sajam dan korban merasa takut lalu koban lari dan menghindari para pelaku tawuran," kata Ade dalam keterangan, Jumat (4/4/2025).

Namun upaya melarikan diri untuk menghindari aksi tawuran itu pun gagal. Korban tertangkap oleh kelompok tawuran itu dan dianiaya oleh para pelaku hingga mengakibatkan dua jari korban putus.

"Tetapi korban malah tertangkap dan dianiaya oleh pelaku tawuran yang mengakibatkan jari korban jempol dan telunjuk putus," tuturnya.

