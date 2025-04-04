Preman yang Viral Tendang Dagangan Ibu-Ibu Sudah 3 Tahun Palak Pedagang Berkedok Iuran

JAKARTA - Aksi premanisme di Pasar Baru Kota Bekasi viral di media sosial. Dari video viral pelaku bahkan menendang sayuran milik salah satu pedagang.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi menyampaikan bahwa kedua pelaku berinisial TAD dan DE kini telah ditangkap. Dia mengatakan bahwa aksi pelaku menarik iuran kepada para pedagang sudah berlangsung selama 3 tahun.

"Jadi kami perlu menjelaskan bahwa adanya video viral yang berisi narasi ibu-ibu yang sedang berjualan di daerah Pasar Baru, Rawalumbu, Bekasi Timur dagangannya ditendang oleh dua orang laki-laki dan itu kejadiannya kemarin pagi," kata Binsar kepada wartawan, Jumat (4/4/2025).

"Jadi keterangan dari kedua orang ini TAD bahwa dia melakukan aksi mengambil iuran ini sudah kurang lebih 3 tahun," imbuhnya.

Dia menyampaikan bahwa dalam sehari pelaku bisa mengantongi uang senilai 150 ribu dari hasil menarik iuran pedagang atau pendapatannya Rp 4,5 juta perbulan.