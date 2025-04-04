Malam Ini, Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor malam ini kembali normal dua arah. Kendaraan menuju kawasan Puncak yang sempat tertahan sistem one way sudah bisa melintas.

"Kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas di hari Jumat tanggal 4 April sampai dengan pukul 18.26 WIB memang sudah dibuka dua arah. Yang mana semenjak pukul 11.30 WIB tadi siang diberlakukan one way ke bawah," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Jumat (4/4/2025).

Kata dia, sejauh ini volume kendaraan yang melintas di Jalur Puncak relatif menurun di bandingkan dengan kemarin. Juga kondisi cuaca yang cukup bagus turut mendukung kelancaran lalu lintas.

"Sehingga untuk penarikan arus one way arah Jakarta lebih ringan," jelasnya.