Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Malam Ini, Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |19:42 WIB
Malam Ini, Jalur Puncak Bogor Kembali Normal Dua Arah
Puncak Bogor
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor malam ini kembali normal dua arah. Kendaraan menuju kawasan Puncak yang sempat tertahan sistem one way sudah bisa melintas.

"Kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas di hari Jumat tanggal 4 April sampai dengan pukul 18.26 WIB memang sudah dibuka dua arah. Yang mana semenjak pukul 11.30 WIB tadi siang diberlakukan one way ke bawah," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Jumat (4/4/2025).

Kata dia, sejauh ini volume kendaraan yang melintas di Jalur Puncak relatif menurun di bandingkan dengan kemarin. Juga kondisi cuaca yang cukup bagus turut mendukung kelancaran lalu lintas.

"Sehingga untuk penarikan arus one way arah Jakarta lebih ringan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Puncak puncak bogor One Way
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/25/3167908//puncak-CcNG_large.jpg
Libur Maulid Nabi Muhammad, 4 Rekomendasi Destinasi di Puncak Bogor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/406/3156868//minimania_puncak-FwSW_large.jpg
4 Tempat Hits Puncak yang Wajib Kamu Kunjungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155210//ledakan-BVNp_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Rumah Makan Puncak Bogor, 2 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153039//longsor-vKWL_large.jpg
Kawasan Puncak Dilanda Longsor saat Libur Sekolah, 1 Tewas dan 2 Hilang Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152962//polantas_terobos_one_way_di_jalur_puncak_kawal_ibu_hamil-IjVO_large.jpg
Tembus One Way Jalur Puncak, Polantas Kawal Mobil yang Bawa Ibu Hamil Hendak Melahirkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/338/3151266//heboh_cuaca_bekasi_hingga_depok_seperti_di_puncak_begini_penjelasan_bmkg-fX3j_large.jpg
Heboh Cuaca Bekasi hingga Depok Seperti di Puncak, Begini Penjelasan BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement