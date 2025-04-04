Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cara Polres Pelabuhan Tj Priok Jaga Rumah Warga yang Ditinggal Mudik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |21:23 WIB
Polres Tanjung Priok patroli rumah kosong
JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok secara rutin baik siang dan malam melakukan patroli rumah kosong, Perkantoran, Gudang, Kapal, Obyek Vital Nasional. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan kewaspadaan dan keamanan serta mencegah terjadinya tindak pidana maupun gangguan kamtibmas selama libur Lebaran. 

"Kami mengimbau kepada masyarakat dan satpam yang tugas jaga, untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya pencurian dengan sasaran rumah kosong, kantor, gudang, kapal, obvitnas," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing Jumat (4/4/2025).

Kepada awak Media, Martuasah menerangkan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat saja, tetapi juga sebagai sarana untuk silaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan "Minal Aidin Wal Faizin" kepada masyarakat dan satpam.

Melalui patroli rumah kosong, Perkantoran, Gudang, Kapal, Obvitnas ini, Kapolres berharap masyarakat dan satpam dapat lebih waspada terhadap potensi gangguan Kamtibmas, khususnya terkait kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi pada saat musim mudik serta pencegahan bahaya kebakaran pemukiman penduduk, perkantoran, gudang, kapal dan obyek vital nasional.

"Kami mengingatkan agar masyarakat dan satpam yang tidak mudik lebih memperhatikan keamanan rumah, perkantoran, gudang, kapal dan obyek vital nasional, terutama yang ditinggal kosong oleh pemiliknya saat mudik lebaran," ujar Martuasah.

Ia menekankan pentingnya peran sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan warga untuk saling memantau dan menjaga lingkungan sekitar guna mengurangi potensi terjadinya tindak kejahatan dan patroli satpam yang tugas jaga harus rutin dilaksanakan setiap satu jam sekali.

"Kami berharap agar seluruh warga dan satpam ikut aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan dan wilayah lokasi kerjanya dengan cara melakukan pemantauan bersama dengan melakukan patroli," katanya.

