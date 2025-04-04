Viral Emak-Emak Petugas Kebersihan Tangsel Motornya Hilang saat Bertugas, Pilar Hadiahkan Motor Baru

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan memberikan motor baru ke petugas kebersihan yang motornya raib digondol maling (Foto: Ist/Okezone)

PAMULANG – Nahas, sepeda motor petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangerang Selatan (Tangsel), Narnih, hilang saat sedang bertugas. Pilu yang dirasakan Narnih terjadi saat masyarakat masih bersuka cita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan yang mendapat kabar tersebut langsung bergerak cepat. Ia turut merasakan pilu yang dirasakan Narnih, sehingga berupaya mengobatinya dengan memberikan sepeda motor pengganti.

“Jadi kan sekarang ya alhamdulilah ada media sosial itu informasi cepat jadi dapat real time. Staf saya mengabarkan ada kejadian. Bu Narnih ini kan pegawai kami di LH sebagai pesapon, jadi H+3 lebaran dirinya bertugas di pintu air, selesai bersih-bersih pas mau balik motornya udah raib, hilang," kata Pilar, Jumat (4/4/2025).

Narnih, bagi Pilar merupakan sosok yang banyak berjasa sebagai petugas kebersihan. Apalagi, Narnih sudah menjalani tugasnya sebagai petugas kebersihan sejak 2012.

"Beliau ini sudah berjasa, dari tahun 2012 jadi pegawai kebersihan. Kalau tidak ada pegawai kebersihan di Tangsel itu semua kota kotor. Pegawai kebersihan kayak Bu Narnih ini kita sangat apresiasi sekali," katanya.

"Alhamdulilah ada sedikit rezeki bahwa motor gak usah dipikirin lagi. Motor sudah aman. Mudah-mudahan pelaku cepat tertangkap ya, karena di CCTV terbukti dan juga motornya bisa kembali," imbuhnya.