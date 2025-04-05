Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria yang Hanyut di Citeureup Bogor Ditemukan Tewas 5,4 KM dari Lokasi Awal

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |04:02 WIB
BOGOR - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan lansia berinisial SJ (70), yang hanyut di sungai di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban telah ditemukan di Gang Asem, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri pada pukul 11.50 WIB sudah dalam keadaan meninggal dunia," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Kata dia, korban jarak korban pertama kali hanyut dengan lokasi temuan mencapai 5,4 kilometer. Jasad korban dievakuasi oleh petugas dari sungai.

"Korban kemudian diserah terimakan kepada pihak keluarga," pungkasnya.

Sebelumnya, pria lanjut usia berinisial SJ dilaporkan hanyut terbawa arus sungai di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor pada Rabu 2 April 2025. 

