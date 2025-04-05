Macet Parah, One Way Arah Puncak Mulai Diberlakukan Pagi Ini

JAKARTA- Kebijakan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau One Way menuju kawasan wisata Puncak, Bogor diberlakukan pada H+5 Lebaran atau Sabtu (5/4/2025) sejak pukul 07.44 WIB. Hal ini untuk mengurai kepadatan volume kendaraan wisatawan dari arah Jakarta.

"Saat ini jalur wisata puncak sedang diberlakukan sistem one way, dari arah Jakarta menuju Puncak,tulis laman Instagram @korlantaspolri.ntmc dikutip Okezone.

"Pelaksanaan One Way bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian,"sambung keterangan NTMC Polri tersebut.

Pengendara diimbau untuk melakukan jaga jarak aman serta perhatikan batas kecepatan saat berkendara. Selalu waspada terhadap

kondisi jalan, utamakan keselamatan, pastikan saldo E-toll cukup dan mematuhi arahan petugas di lapangan.

Sekadar informasi, kawasan wisata Puncak, Bogor masih menjadi destinasi tujuan favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu libur lebaran yang akan berakhir Senin (7/4) mendatang.

(Fahmi Firdaus )