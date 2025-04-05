Terekam CCTV, Remaja Ini Malah Bobol Kotak Amal Mushola di Depok saat Libur Lebaran

Terekam CCTV, Remaja Ini Malah Bobol Kotak Amal Mushola di Depok saat Libur Lebaran

DEPOK - Seorang remaja pria mengenakan hoddie berwarna merah membobol kotak amal sebuah mushola di Jalan Lestari RT 3/4, Curug Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi ini terekam kamera pengawas atau CCTV.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) saat ini terduga pelaku tengah dalam proses penyelidikan.

"Dari Polsek Bojongsari sudah ke TKP, masih pendalaman / Lidik, guna ungkap pelakunya," ucap Fauzan saat dikonfirmasi, Sabtu (5/4/2025).

Dalam rekaman CCTV terlihat remaja yang beraksi seorang diri nampak tenang membobol kotak amal sekaligus mengawasi situasi sekitar.

Terduga pelaku pencurian juga sempat melepas hoddie berwarna merah saat beraksi belum diketahui nominal uang yang berhasil digasak terduga pelaku.

(Fahmi Firdaus )