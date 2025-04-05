Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Remaja Ini Malah Bobol Kotak Amal Mushola di Depok saat Libur Lebaran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |09:20 WIB
Terekam CCTV, Remaja Ini Malah Bobol Kotak Amal Mushola di Depok saat Libur Lebaran
Terekam CCTV, Remaja Ini Malah Bobol Kotak Amal Mushola di Depok saat Libur Lebaran
A
A
A

DEPOK - Seorang remaja pria mengenakan hoddie berwarna merah membobol kotak amal sebuah mushola di Jalan Lestari RT 3/4, Curug Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi ini terekam kamera pengawas atau CCTV.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) saat ini terduga pelaku tengah dalam proses penyelidikan.

"Dari Polsek Bojongsari sudah ke TKP, masih pendalaman / Lidik, guna ungkap pelakunya," ucap Fauzan saat dikonfirmasi, Sabtu (5/4/2025).

Dalam rekaman CCTV terlihat remaja yang beraksi seorang diri nampak tenang membobol kotak amal sekaligus mengawasi situasi sekitar.

Terduga pelaku pencurian juga sempat melepas hoddie berwarna merah saat beraksi belum diketahui nominal uang yang berhasil digasak terduga pelaku.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172638//ilustrasi-GHze_large.png
Panel Surya Ratusan Sekolah Pakistan Dicuri, Ribuan Siswa Alami Krisis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531//pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172458//rekening_dormant-tQ6W_large.jpg
Polri Buru Sosok D, Pemberi Informasi Rekening Dormant Rp204 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172429//pembobolan_rekening_dormant-KNmn_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Rekening Dormant Rp204 Miliar yang Dibobol Kacab Bank BUMN Jabar Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172386//bareskrim-pB7f_large.jpg
Bareskrim Bongkar Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp204 Miliar, Nih Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026//pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement