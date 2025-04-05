Puncak Arus Balik, Tol Japek Diterapkan Contraflow Dua Lajur

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengumumkan saat ini Tol Jakarta-Cikampek (Japek) diterapkan contraflow dua lajur menuju arah barat. Rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan sejak pukul 08.05 WIB.

"Saat ini sedang diberlakukan sistem Contraflow 2 Lajur dari KM 70 s.d KM 47 Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta," tulis akun instagram Korlantas Polri, Sabtu (5/4/2025).

Batas kecepatan memasuki contraflow 40Km/jam, Pengendara diimbau untuk melakukan jaga jarak aman serta perhatikan batas kecepatan saat berkendara.

Selalu waspada terhadap kondisi jalan, utamakan keselamatan, pastikan saldo E-toll cukup dan mematuhi arahan petugas di lapangan.

Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho memprediksi puncak arus balik Lebaran 2025 terjadi pada 5 hingga 6 April.

Untuk itu, kata Agus, pihaknya bakal menerapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas (lalin) seperti Contraflow hingga Oneway.

"Arus balik rencana prediksinya 5 atau 6 tentunya kita harus melakukan langkah-langkah strategis dengan semua stakeholder kaitannya dengan tata kelola rekayasa lalulintas," kata Agus kepada wartawan, Kamis 3 April 2025.