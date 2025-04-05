Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Balik, Tol Japek Diterapkan Contraflow Dua Lajur

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |10:22 WIB
Puncak Arus Balik, Tol Japek Diterapkan Contraflow Dua Lajur
Puncak Arus Balik, Tol Japek Diterapkan Contraflow Dua Lajur (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengumumkan saat ini Tol Jakarta-Cikampek (Japek) diterapkan contraflow dua lajur menuju arah barat. Rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan sejak pukul 08.05 WIB. 

"Saat ini sedang diberlakukan sistem Contraflow 2 Lajur dari KM 70 s.d KM 47 Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta," tulis akun instagram Korlantas Polri, Sabtu (5/4/2025). 

Batas kecepatan memasuki contraflow 40Km/jam, Pengendara diimbau untuk melakukan jaga jarak aman serta perhatikan batas kecepatan saat berkendara. 

Selalu waspada terhadap kondisi jalan, utamakan keselamatan, pastikan saldo E-toll cukup dan mematuhi arahan petugas di lapangan.

Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho memprediksi puncak arus balik Lebaran 2025 terjadi pada 5 hingga 6 April.

Untuk itu, kata Agus, pihaknya bakal menerapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas (lalin) seperti Contraflow hingga Oneway.

"Arus balik rencana prediksinya 5 atau 6 tentunya kita harus melakukan langkah-langkah strategis dengan semua stakeholder kaitannya dengan tata kelola rekayasa lalulintas," kata Agus kepada wartawan, Kamis 3 April 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
arus balik tol japek Contraflow
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945//lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167871//illustrasi_tol-VLgy_large.jpg
Arus Lalu Lintas Padat, Contraflow Berlaku di Tol Japek KM 47–65 Arah Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658//penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/338/3151273//macet-82Zl_large.jpg
Macet Parah Usai Libur Panjang, Contraflow Diterapkan di Km 57 Tol Japek Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150885//tol_japek-1BuQ_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/338/3146554//contraflow_tol_jagorawi_arah_bogor_dihentikan-vRqV_large.jpg
Contraflow di Km 08-Km 13 Tol Jagorawi Arah Bogor Dihentikan Usai Lalu Lintas Kembali Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement