Libur Lebaran, Sekelompok Pria Bercelurit Bentrok di Kemayoran

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menciduk sekelompok pemuda yang diduga terlibat aksi tawuran di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, pada Sabtu (5/4/2025) dini hari. Dalam operasi ini, tiga remaja berhasil diamankan berikut sejumlah senjata tajam.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol William Alexander mengatakan, bahwa patroli dilakukan dalam rangka menjaga keamanan wilayah. Saat melintas di lokasi, tim menemukan sekelompok pemuda yang terlibat bentrokan.

Ketiga pemuda yang diamankan masing-masing berinisial H (28), C (19), dan A (18). Mereka diduga terlibat dalam aksi tawuran yang sudah direncanakan. Sejumlah senjata tajam dan petasan disita.

"Saat dilakukan pemeriksaan, kami menemukan tiga bilah celurit, satu stik golf, dan satu petasan yang sudah dibakar. Ketiga pelaku langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata William di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi aksi kriminal jalanan yang meresahkan masyarakat.

"Kami akan terus melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi tawuran dan tindak kriminal lainnya. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum," tegas Susatyo.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.