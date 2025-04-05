Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Lebaran, Sekelompok Pria Bercelurit Bentrok di Kemayoran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |11:17 WIB
Libur Lebaran, Sekelompok Pria Bercelurit Bentrok di Kemayoran
Sekelompok Remaja Bawa Celurit Bentrok di Kemayoran
A
A
A

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menciduk sekelompok pemuda yang diduga terlibat aksi tawuran di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, pada Sabtu (5/4/2025) dini hari. Dalam operasi ini, tiga remaja berhasil diamankan berikut sejumlah senjata tajam.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol William Alexander mengatakan, bahwa patroli dilakukan dalam rangka menjaga keamanan wilayah. Saat melintas di lokasi, tim menemukan sekelompok pemuda yang terlibat bentrokan.

Ketiga pemuda yang diamankan masing-masing berinisial H (28), C (19), dan A (18). Mereka diduga terlibat dalam aksi tawuran yang sudah direncanakan. Sejumlah senjata tajam dan petasan disita.

"Saat dilakukan pemeriksaan, kami menemukan tiga bilah celurit, satu stik golf, dan satu petasan yang sudah dibakar. Ketiga pelaku langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata William di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi aksi kriminal jalanan yang meresahkan masyarakat.

"Kami akan terus melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi tawuran dan tindak kriminal lainnya. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum," tegas Susatyo.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bentrok Gengster tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170880//papua-vdkQ_large.jpg
Breaking News! Kerusuhan Hebat Landa Yalimo, Pasukan Elite TNI Bertaruh Nyawa Selamatkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166795//mapolres-fzOP_large.jpg
Situasi di Mapolres Metro Bekasi Kota Kondusif, Pengamanan Tetap Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/338/3166120//demo-62G9_large.jpg
Dipukul Mundur Brimob, Massa Aksi Semakin Bertambah dan Beri Perlawanan di Kawasan Petamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843//tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161830//tawuran-zZEG_large.jpg
Empat Bang Jago di Kramat Sentiong Ditangkap, Polisi Sita Sebilah Celurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/519/3152850//penusukan-ArMB_large.jpg
Kronologi Pendekar PSHT Tewas Ditusuk di Malang, Berawal Geber Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement