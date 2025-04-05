15 Hari Angkutan Lebaran, LRT Jabodebek Layani 751.015 Pengguna

JAKARTA - Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan LRT Jabodebek mencatatkan peningkatan jumlah pengguna selama 15 hari masa Angkutan Lebaran 2025. Sejak 21 Maret hingga 4 April 2025 tembus ratusan ribu pengguna atau meningkat 32,72 persen.

"Tercatat sebanyak 751.015 pengguna memanfaatkan layanan LRT Jabodebek, meningkat 32,72% dibandingkan dengan periode yang sama pada Angkutan Lebaran 2024 yang mencatatkan 565.848 pengguna. Selama periode ini LRT Jabodebek telah mengoperasikan 4.530 perjalanan," ujar Purnomosidi dalam keterangannya dikutip, Sabtu (5/4/2025).

“Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan LRT Jabodebek. Selain sebagai moda penghubung antarmoda seperti kereta bandara dan kereta cepat, LRT Jabodebek juga menjadi pilihan masyarakat untuk menjangkau berbagai lokasi wisata selama masa libur Lebaran,” imbuhnya.

Purnomosidi menyebutkan stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi selama periode tersebut tercatat di Dukuh Atas BNI melayani 235.583 pengguna, Harjamukti melayani 182.626 pengguna, dan Cikoko melani 122.524 pengguna. Stasiun tersebut merupakan akses utama menuju pusat kota, destinasi wisata, serta terhubung dengan transportasi lainnya.

Dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas selama libur panjang, LRT Jabodebek menerapkan pola operasional akhir pekan (weekend) mulai 28 Maret hingga 7 April 2025, dengan tarif terjangkau mulai dari Rp5.000 hingga maksimal Rp10.000. Sebanyak 270 perjalanan dioperasikan setiap harinya untuk memastikan kelancaran arus pengguna, termasuk masyarakat yang bepergian ke tempat wisata bersama keluarga.