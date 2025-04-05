52.060 Pemudik Kembali ke Jakarta Gunakan Kereta Api di Puncak Arus Balik

JAKARTA - Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan gelombang arus balik ke Jakarta menggunakan kereta api jarak jauh (KAJJ) pada puncak arus balik atau H+5 Lebaran, Sabtu (5/4/2025) mulai terlihat puluhan ribu pemudik tiba di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Namun, jumlah penumpang tertinggi tercatat pada H+4 Lebaran atau Jumat (4/4) dengan angka 52.564 penumpang.

"Hari ini (5 April), volume kedatangan masih tinggi di angka 52.060 penumpang, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tanggal 7 April 2025," kata Ixfan di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

Ixfan menjelaskan data arus balik periode 2-11 April 2025 tercatat 264.985, dari 480.468 tempat duduk yang tersedia (858 perjalanan KA) telah terjual. "Rata-rata okupansi: 55% (masih akan berubah seiring pembelian tiket menjelang keberangkatan)," ucapnya.

Ixfan mengatakan untuk keberangkatan pemudik dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen pada Sabtu (5/4) tercatat mencapai 33.045 penumpang dari 88 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ), dengan tingkat okupansi sebesar 67 persen dari total 49.184 tempat duduk tersedia.

"Stasiun Gambir penumpang berangkat 11.972 dan penumpang datang 16.496 total okupansi 21.868. Stasiun Pasar Senen penumpang berangkat 21.073 dan penumpang datang 18.580 dengan total 27.316," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)