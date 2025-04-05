Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Nyamar Jadi Kurir Paket, Tangkap Pelaku Pengoplosan Gas Subsidi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |15:32 WIB
Polisi Nyamar Jadi Kurir Paket, Tangkap Pelaku Pengoplosan Gas Subsidi
Polisi Nyamar Jadi Kurir Paket, Tangkap Pelaku Pengoplosan Gas Subsidi (Foto: Istimewa)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap satu pelaku pengoplosan tabung gas bersubsidi di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam penangkapan, polisi sempat menyamar sebagai kurir paket.

Kapolsek Cileungsi Kompol Edison mengatakan pihaknya melakukan penyamaran tersebut selama 4 hari. Usai pemantauan, pihaknya langsung menangkap satu pelaku yang keluar dari gudang.

"Langsung melakukan pengejaran terhadap mobil pikap hingga berhasil menghentikannya di kawasan flyover Cileungsi," kata Edison, Sabtu (5/3/2025).

Setelah diperiksa, mobil pikap mengangkut sejumlah tabung gas ukuran 12 kilogram. Saat penangkapan, terdapat dua orang pelaku di dalam mobil, namun satu di antaranya berhasil melarikan diri.

"Pelaku yang berhasil diamankan mengaku hendak menjual gas dan berbelanja kepada seorang calo di wilayah Tangerang. Pelaku juga mengakui bahwa gas ukuran 12 kilogram merupakan hasil pengoplosan dari tabung gas subsidi 3 kilogram," jelasnya.

Saat ini, barang bukti berupa satu unit mobil pikap dan sejumlah tabung gas oplosan telah diamankan di Polsek Cileungsi. Pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku.

"Kami masih mengembangkan kasus ini dan mengungkap jaringan pengoplosan gas ilegal lainnya yang mungkin terlibat," pungkasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gas Subsidi Elpiji Tabung Gas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/626/3159242//gas_oplosan-JHmp_large.jpg
Polisi Gerebek Rumah Pengoplosan Gas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153404//ledakan_tabung_gas_di_bogor-KbTM_large.jpg
Korban Ledakan Tabung Gas di Bogor Ternyata Anggota Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152281//gas_elpiji-zZYy_large.jpg
Ini Alasan LPG 3 Kg Satu Harga Diterapkan Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126369//wamen_bumn-M8C7_large.jpg
Jual di Atas HET Jelang Lebaran, Izin Pangkalan LPG 3 Kg Bakal Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/337/3122073//kasus_bright_gas-nYHS_large.JPG
Dittipidter Bareskrim Polri Ungkap Tiga Kasus Gas Elpiji Bright Gas Oplosan, Omzet Pelaku Capai Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118785//elpiji-DY6y_large.jpg
PPI Dunia Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Ketergantungan LPG Melon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement