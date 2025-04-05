Polisi Nyamar Jadi Kurir Paket, Tangkap Pelaku Pengoplosan Gas Subsidi

BOGOR - Polisi menangkap satu pelaku pengoplosan tabung gas bersubsidi di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam penangkapan, polisi sempat menyamar sebagai kurir paket.

Kapolsek Cileungsi Kompol Edison mengatakan pihaknya melakukan penyamaran tersebut selama 4 hari. Usai pemantauan, pihaknya langsung menangkap satu pelaku yang keluar dari gudang.

"Langsung melakukan pengejaran terhadap mobil pikap hingga berhasil menghentikannya di kawasan flyover Cileungsi," kata Edison, Sabtu (5/3/2025).

Setelah diperiksa, mobil pikap mengangkut sejumlah tabung gas ukuran 12 kilogram. Saat penangkapan, terdapat dua orang pelaku di dalam mobil, namun satu di antaranya berhasil melarikan diri.

"Pelaku yang berhasil diamankan mengaku hendak menjual gas dan berbelanja kepada seorang calo di wilayah Tangerang. Pelaku juga mengakui bahwa gas ukuran 12 kilogram merupakan hasil pengoplosan dari tabung gas subsidi 3 kilogram," jelasnya.

Saat ini, barang bukti berupa satu unit mobil pikap dan sejumlah tabung gas oplosan telah diamankan di Polsek Cileungsi. Pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku.

"Kami masih mengembangkan kasus ini dan mengungkap jaringan pengoplosan gas ilegal lainnya yang mungkin terlibat," pungkasnya.



(Angkasa Yudhistira)