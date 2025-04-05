Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Bogor Hujan Deras, Pengendara Diminta Jaga Jarak dan Tak Parkir Sembarangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |16:16 WIB
Puncak Bogor Hujan Deras, Pengendara Diminta Jaga Jarak dan Tak Parkir Sembarangan
Jalur Puncak, Bogor hujan deras (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Jalur Puncak, Kabupaten Bogor diguyur hujan cukup deras. Pengendara yang melintas diminta untuk selalu berhati-hati ketika melintas.

Pantauan Okezone di Simpang Gadog, hujan dengan intensitas cukup deras mulai mengguyur Jalur Puncak sekira pukul 14.20 WIB. Awan mendung gelap terlihat merata menghiasi kawasan tersebut.

Arus lalu lintas di Jalur Puncak sendiri masih diberlakukan one way menuju Jakarta. Kendaraan yang didominasi mobil dan motor terlihat mengalir cukup deras baik yang ke arah Tol Jagorawi maupun jalur arteri dari arah Puncak di tengah guyuran hujan.

"Karena cuaca di kawasan Puncak cukup berubah-ubah sering terjadi hujan lebat kemudian turun kabut tebal tetap selalu jaga jarak aman kendaraan untuk menghindari kecelakaan," kata KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto, Sabtu (5/4/2025).

Selain itu, pengendara yang melintasi Jalur Puncak untuk tetap menjaga jarak aman dalam berkendara. Selain itu, tidak memarkirkan kendaraan di lokasi rawan.

"Jaga jarak aman kendaraan untuk menghindari kecelakaan dan jangan memarkirkan kendaraan di samping tebing atau lereng sepanjang jalur Puncak dikarenakan Jalur Puncak adalah rawan bencana tanah longsor maupun pohon tumbang," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
