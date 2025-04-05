Jalur Arteri Kalimalang Ramai, Puncak Arus Balik Pemudik Motor Diprediksi Nanti Malam

JAKARTA - Pemudik motor mulai melintasi Jalan Raya Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (5/4/2025) sore. Meski demikian, puncak arus balik para pemudik motor diprediksi akan terjadi pada nanti malam.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group sejak pukul 16.00 WIB, sejumlah pemudik motor mulai melintasi ruas arteri Jalan Kalimalang Raya, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Mereka terlihat membawa kardus hingga boks yang diikat pada bagian belakang kendaraan. Sebagian dari para pemudik, terlihat mengenakan jas hujan.

Terpantau, langit di sepanjang jalan arteri Kalimalang Raya memang diguyur hujan. Atas dasar itu, kondisi jalanan pun masih basah akibat diguyur hujan siang tadi.

Perwira Pos Pengamanan (Papospam) Sumber Arta, Ipda Edi Cahyono mengatakan, lonjakan arus lalu lintas telah terlihat sejak Jumat 4 April 2025. Namun, lonjakan arus lalu lintas tak signifikan.