Pengemudi Taksi Online Ditemukan Meninggal di Dalam Mobil Bikin Geger (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Seorang pengemudi taksi online berinisial SB (39) ditemukan meninggal di dalam mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi B 1669 ROW di Jalan Kramat Bunder RT 1/1, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu (5/4/2025). Hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Senen, Kompol Bambang Santoso.

"Betul, tadi kami mendapat informasi adanya penemuan mayat. Betul diperkirakan driver taksi online," kata Bambang saat dikonfirmasi.

Bambang menambahkan korban berciri-ciri menggunakan kaos cokelat, celana jeans pendek. "Pada tubuh korban tidak ditemukan tanda tanda bekas kekerasan," ucapnya.

Bambang mengatakan awalnya ada penertiban parkir liar di bahu jalan, namun mobil korban tidak dipindah.

"Berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya ada kegiatan penertiban terhadap mobil yang parkir di bahu jalan, dan di himbau unsur Dinas Perhubungan perhubungan tetapi hanya mobil tersebut yang tidak pindah. Selanjutnya Korban dibawa ke RS Cipto Mangun Kusumo (RSCM) dengan menggunakan mobil palang itam mobil jenazah dan Mobil tersebut dibawa ke Polsek Senen," ungkapnya.



(Angkasa Yudhistira)