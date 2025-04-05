Hilang Kendali, Mercy Putih Tabrak Tiang Lampu Merah di Jakpus

Mobil Mercy tabrak tiang listrik di perempatan Gunung Sahari, Jakarta Pusat (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA - Mobil sedan Mercedes Benz alias Mercy berwarna putih yang dikemudikan SW (65) mengalami kecelakaan tunggal menabrak tiang lampu merah atau traffic light di perempatan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 WIB.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Gomos Simamora mengatakan dugaan sementara kecelakaan tunggal akibat out of control.

"Diduga pengemudi out of control," ucap Gomos saat dikonfirmasi, Sabtu (5/4/2025).

Gomos menjelaskan kronologi berawal Mercy yang dikemudikan SW melaju dari arah Timur ke Barat di Jalan Angkasa. Namun, sesampainya di perempatan kehilangan kendali.

"Sesampainya di Simpang Empat Pintu Besi tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga menabrak tiang Traffic Light," ujarnya.

Lebih lanjut, Gomos memastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan sedan Mercy mengalami kerusakan pada bagian depan bemper dan pondasi tiang lampu merah rusak.

"Korban nihil," ujarnya.

(Arief Setyadi )