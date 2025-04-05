Hujan Angin, Pohon di Jalan Alternatif Sentul Bogor Tumbang

BOGOR - Pohon yang berada di Jalan Alternatif Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tumbang. Batang pohon sempat menutup akses jalan di sekitar lokasi kejadian.

"Dikarenakan hujan deras disertai angin kencang, sehingga satu buah pohon tumbang dan menutupi akses jalan alternatif Sentul," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB. Tim gabungan yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk membersihkan batang pohon.

"Kami berkoordinasi dengan aparatur setempat dan melakukan tindakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Pohon yang sempat menutup akses jalan sudah berhasil dibersihkan petugas.

"Pohon sudah berhasil dievakuasi oleh tim dan jalan sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda dua dan roda empat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )