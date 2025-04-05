Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Lebaran di Jakarta, Rano: Hiburan Sebelum Senin Mulai Kerja

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |22:45 WIB
Wagub Jakarta Rano Karno (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
Wagub Jakarta Rano Karno (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara bertajuk 'Lebaran di Jakarta 1446 H' yang diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2025) malam. Dia pun datang bersama istri, Dewi Indriati.

Adapun 'Lebaran di Jakarta' merupakan acara yang mengahdirkan panggung hiburan untuk warga. Acara yang berlangsung mulai 4-6 April 2025 itu akan diisi penampilan artis ternama dan pertunjukan video mapping di Monas. 

Setibanya di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB, Rano pun langsung naik ke atas panggung untuk menyampaikan sambutannya. Ia berharap acara malam ini bisa bermanfaat bagi sebagai hiburan masyarakat yang mulai Senin pekan depan sudah melaksanakan aktivitas kerja.

"Kita kita isi lebaran kita dengan sukaria bersama-sama menikmati suasana Jakarta mudah-mudahan tanggal 8 sudah mulai kerja kerja lagi artinya kita keras lagi bekerja," kata Rano dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan ratusan pengunjung bahwa Jakarta akan berusia 5 abad pada 2027. "Sebentar lagi akan 500 tahun pada tahun 2027 Jakarta akan berusia 500 tahun," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
