Puncak Arus Balik Lebaran, Ratusan Orang Tiba di Terminal Induk Bekasi

JAKARTA - Ratusan pemudik tiba di Terminal Induk Kota Bekasi pada puncak arus balik lebaran Idul Fitri 1446 H, Sabtu (5/4/2025). Ratusan pemudik itu, tiba dengan meneganakan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP).

"Kedatangan AKAP. Bus sebanyak 50 unit, penumpang 177 orang," kata Kepala Terminal Induk Bekasi, Robin dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Sementara itu, Robin mengatakan, kedatangan bus AKDP di Terminal Induk Kota Bekasi sebanhal 104 unit dengan jumlah 601 penumpang. "Terjadi penurunan jumlah penumpang 0,27% dari hari sebelumnya di jam yang sama," terang Robin.

Sementara itu, jumlah penumpang yang kekuar kota melalui Terminal Induk Kota Bekasi terbilang banyak. Adapun jumlah bus AKAP yang berangkat dari Bekasi sebanyak 42 unit dengan jumlah 244 penumpang.

Sementara bus AKDP yang berangkat melalui Terminal Induk Kota Bekasi sebanyak 97 unit dengan mengangkut 807 penumpang. Dari jumlah ini, Robin mengatakan telag terjadi kenaikan jumlah penumpang sebesar 10,74% dari hari sebelumnya di jam yang sama.

Jumlah penumpang yang berangkat dan tiba di Terminal Induk Kota Bekasi didapat dari hasil pendataan Sabtu 5 April 2025 pukul 08.00-20.00 WIB.

(Arief Setyadi )