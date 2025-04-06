Ada Luka Lebam, Polisi Belum Simpulkan Wartawan Tewas di Hotel D'Paragon Jakbar Korban Pembunuhan

JAKARTA - Seorang Wartawan media online SW (33) ditemukan tewas di Hotel D'Paragon kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar). Jurnalis itu ditemukan tewas dengan kondisi wajah dan badannya mengalami luka lebam atau memar berwarna ungu.

Meski begitu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Sipayung mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara pihaknya belum menemukan indikasi kuat adanya penganiayaan terhadap korban. Sebab itu, Polisi belum menyimpulkan Wartawan itu korban pembunuhan.

“Lebam di bagian dada. Di badan, tidak ada di muka. Maksudnya (belum) ada bukti penganiayaan,” kata Arfan dikutip Minggu (6/4/2025).

Arfan menuturkan, saat ini korban sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab dari kematian.

“Jenazah di Rumah Sakit Kramat Jati dan keluarga juga sudah mempersilakan untuk dilakukan autopsi,” ujar dia.