HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawon Hutan Serbu Pengunjung Pemandian Citiis Bogor, 1 Orang Meninggal Dunia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |08:39 WIB
Tawon Hutan Serbu Pengunjung Pemandian Citiis Bogor, 1 Orang Meninggal Dunia
Ilustrasi Mayat. Foto: Dok Okezone.
BOGOR - Seorang pria berinisial AM (52), meninggal dunia usai menceburkan diri ke dalam danau di wilayah Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Korban terjun lantaran menyelamatkan diri dari serangan tawon hutan.

Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Awalnya, saksi berinisial RY (40) asal Kota Bogor bersama istri dan dua anaknya menuju ke area wisata pemandian Citiis menggunakan mobil.

"Sampai diparkiran, turun bersama istri dan anaknya," kata Desi dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/4/2025).

Tiba-tiba, datang tawon hutan menyerang saksi dan istri beserta anaknya. Mereka langsung masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri dari tawon.

"Saksi (RY) beserta keluarga mengalami luka sengatan tawon hutan di sekujur tubuh dan dirawat Klinik Arafah AMC Ciapus. Sampai saat ini istri dan kedua anak belum sadarkan diri," jelasnya.

Tak sampai di situ, tawon hutan juga menyerang saksi lain berinisial Y yang merupakan pedagang di lokasi wisata pemandian Citiis. Saksi Y yang bersama korban AM berupaya menyelamatkan diri.

"Korban (AM) berlari ke arah danau langsung melompati pagar dan menceburkan diri ke danau tersebut bersama dengan saksi lain berinisial R dan dua laki-laki yang tidak dikenal," tambahnya.

 

