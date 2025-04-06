Motor Adu Banteng di Koja Jakut, 2 Remaja Tewas

JAKARTA - Dua pengendara sepeda motor terlibat tabrakan ‘adu banteng’ di Jalan Sindang Terusan, Koja, Jakarta Utara (Jakut). Dalam kejadian itu, dua orang remaja meninggal dunia.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Donni Bagus Wibisono menerangkan, dua orang korban tewas berinisial MTA (17) dan NAI (18).

“Saudara MTA mengalami luka dan meninggal dunia di TKP. Sedangkan NAI mengalami luka dan meninggal dunia di RSUD Koja,” kata Donni, Minggu (6/4/2025).

Donni juga menyebutkan, dua perempuan berinisial MSN (20) dan DN (22) yang merupakan penumpang sepeda motor NAI, juga mengalami luka-luka.

“Penumpang saudari MSN mengalami luka dibagian kaki kanan lebam, berobat di RSUD Koja. Sementara saudari DN mengalami luka dibagian kaki kiri lebam, pelipis kanan sobek dan jari kelingking tangan kanan lebam,” ujarnya.