INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usut Kematian Wartawan di Hotel D'Paragon Jakbar, Polisi Periksa 3 Saksi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |11:01 WIB
Usut Kematian Wartawan di Hotel D'Paragon Jakbar, Polisi Periksa 3 Saksi
Ilustrasi Mayat. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya seorang Wartawan SW (33), yang ditemukan tewas di Hotel D'Paragon, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar). Untuk mengusut kematian Jurnalis media online itu, saat ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi. 

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Sipayung mengungkapkan saksi yang diperiksa merupakan pihak hotel tempat korban ditemukan tak bernyawa.

“Saksi diperiksa tiga orang dari pihak (hotel),” kata Arfan dikutip Minggu (6/4/2025).

Arfan mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan sementara pihaknya belum menemukan indikasi kuat adanya penganiayaan terhadap korban, meski ada lebam di tubuh korban.

“Lebam di bagian dada. Di badan, tidak ada di muka. Maksudnya (belum) ada bukti penganiayaan,” ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini korban sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab dari kematian. 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
